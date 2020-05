Mazal Tov. Un Gouvernement, enfin. Sa Priorité : remettre sur les rails l’économie d’Israël.

Un nouveau gouvernement israélien d’unité nationale a été investi dimanche après que les trois précédentes élections n’eurent apporté aucun résultat concluant en l’espace de plus d’un an. Ce gouvernement de cohabitation inédit a été accepté en avril par le Premier ministre israélien au plus long mandat, Benjamin Netanyahou et son parti de droite, le Likoud, et par son ancien rival Benny Gantz et son parti centriste Bleu et Blanc. Lire la suite sur israelvalley.com