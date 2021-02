Mazal Tov! Les déclarations de Joe Biden rassurent le Maroc et Israël.

Joe Biden et Benjamin Netanyahu ont eu, mercredi soir et pour la première fois, un entretien téléphonique durant lequel ils ont convenu de continuer à «renforcer l’alliance forte entre Israël et les États-Unis». Selon Jerusalem Post et l’agence Reuters, les deux responsables ont également confirmé «la poursuite de la promotion des accords de paix entre Israël et les États de la région», évoquant «la menace iranienne et des défis régionaux». Lire la suite sur israelvalley.com