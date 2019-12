Matti Caspi, se confie sur sa maladie

C’est l’un des chanteurs les plus célèbres en Israël. Matti Caspi a révélé dans une interview télévisée (Channel 13) son combat contre la maladie mais aussi sa difficulté à être pis en charge par la caisse d’assurance maladie.

L’auteur, compositeur et interprète Matti Caspi a révélé, qu’il souffrait d’une grave maladie auto-immune, causant entre autres une perte de vision dans un œil ainsi qu’une perte auditive. Dans une interview diffusée il y a une dizaine de jours sur la chaîne 13, la vedette israélienne raconte ses craintes pour l’avenir et sa lutte afin d’obtenir un pourcentage d’invalidité de la part de la caisse d’assurance maladie.

Le chanteur de 69 ans a raconté les premières étapes de sa maladie. « J’ai demandé au médecin : Est-ce le cancer?, Est-ce le Sida ? » Le médecin m’a dit: « Non. L’œil n’est que le symptôme, vous êtes atteint d’une maladie auto-immune ».

« J’ai éclaté en sanglots »

Matti Caspi a ajouté que son frère aîné était décédé des suites d’une maladie auto-immune. « Les médicaments qu’il a reçus l’ont achevé », a-t-il déclaré. « En pensant qu’il m’arriverait sans doute la même chose, je n’ai pas dormi », a-t-il confié. « Pendant des nuits, je me suis retourné dans mon lit sans pouvoir m’assoupir, je n’ai rien dit à personne, ni à ma femme ni à mes enfants et je me suis enfoncé. Très vite, ma femme m’a demandé ce qu’il m’arrivait, et là, j’ai éclaté en sanglots. »

La vedette a décrit le début de sa déficience auditive: « J’ai commencé par faire répéter mes proches. Au début, ils étaient fâchés. Ils pensaient que je ne les écoutais pas suffisamment. Puis il s’est avéré que je me suis soudainement mis à lire sur les lèvres. »

En plus d’être confronté à la maladie, Matti Caspi doit aussi se battre contre la bureaucratie. Sa maladie n’est pas répertoriée par la Caisse nationale d’assurance maladie. « Je suis face à un mécanisme administratif implacable et j’imagine que mon cas n’est pas isolé. J’ai fait appel et j’attends une réponse… »