Massacre antijuif de Pittsburgh : des musulmans recueillent 100 000 euros pour aider les familles des victimes

Une campagne de financement participatif lancée par deux groupes de musulmans américains a permis de collecter près de 100 000 euros pour aider les familles des victimes du massacre antijuif de Pittsburgh.

Cette opération débutée sur le site LauchGood a atteint son but initial de 25 000 dollars en six heures et vise désormais le cap des 125 000 dollars.

La campagne de financement participatif a été entreprise par CelebrateMercy et MPower Change, deux organisations à but non lucratif de musulmans américains. “Nous souhaitons répondre au mal par le bien, comme le demande notre foi, et envoyer un puissant message de compassion par l’action”, ont déclaré ces organisations dans un communiqué.Lire la suite sur lemondejuif.info