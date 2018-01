Marseille: une présence juive ancienne (1) © Vidéo

La communauté juive de Marseille est importante numériquement, représentant près de 10% de la population totale. C’est le produit d’une longue histoire.

A quand remonte la présence des juifs à Marseille ? La présence de juifs y est ancienne : l’histoire des Juifs en Provence et au Languedoc remonterait au Ier siècle après la destruction du Second Temple.

Leur présence est attestée par des vestiges archéologiques du Ier siècle, tels qu’une lampe à huile ornée du chandelier à sept branches découverte en 1967 à Orgon.



Déjà, aux Ve et VIe siècles, I’évêque de Marseille avait tenté de les convertir. II fut pour cela réprimandé par le pape Grégoire le Grand. Lorsqu’au VIème siècle les Juifs furent expulsés de ce qu’était la France en cette période, ils se réfugièrent à Marseille.

Inscription funéraire de Narbonne (689)

Le XIIe siècle est une période de prospérité pour le judaïsme provençal et languedocien qui profite de l’esprit de tolérance qui règne alors dans les cours de Toulouse et de Béziers.

L'historien provençal, Armand Lunel, souligne : « Sous le ciel des troubadours et par la douceur native des tempéraments, l'âpreté des rapports entre l'Église et la Synagogue put peu à peu se réduire et le poids de la réprobation théologique s'alléger jusqu'à rendre pacifique la cohabitation des chrétiens et des juifs. »