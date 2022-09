Mariage fraternel et paix véritable à Dubaï

Le rabbin Levi Duchman, grand rabbin des Emirats Arabes Unis(EAU), s’est marié cette semaine à Leah Haddad originaire de Bruxelles. Environ mille cinq cents personnes ont assisté à l’événement fraternel qui s’est tenu à Dubaï. Beaucoup d’entre elles. Il étaient nombreux à se sont frotter les yeux. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Un élan fraternel ! Les accords de paix, comme vous le savez, ont été signés sur papier. Mais leur traduction de la réalité est dans les embrassades, la danse et l’amitié. C’est exactement ce qui s’est passé ce soir là. Le chanteur hassidique Avraham Fried et son orchestre ont fait dansé les fonctionnaires des EAU et les membres de la famille royale, aux côtés des rabbins de Russie, d’Iran, de Turquie et bien sûr d’Israël. Chacun dans ses vêtements traditionnels, chacun fidèle à son identité et à son héritage, et vivant dans la fraternité et la paix les uns avec les autres.

C’est peut-être le secret des Accords d’Abraham (même leur nom est si différent des « Accords d’Oslo »). Ils connectent enfin et simplement les fils d’Abraham, qui ensemble sont censés être une bénédiction pour le monde entier.

Félicitations, Levi et Leah. C’est en outre précisément cette semaine que nous avons marqué les deux ans de la signature des accords d’Avraham. Le prix Nobel n’est pas décerné aux initiateurs, même une grande cérémonie n’a pas eu lieu, mais votre houpa a été la meilleure célébration pour célébrer cette date.

SOURCE : Facebook de Sivan Rahav Méir