Margot Wallström, la ministre suédoise qui n’aimait pas Israël démissionne

La ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, accusée d’hostilité implacable et même d’antisémitisme par des responsables israéliens au cours de ses cinq années de mandat, a annoncé vendredi qu’elle démissionnait pour passer plus de temps avec sa famille.

« Je ne connais pas la raison de la démission de Margot Wallström », a déclaré Tsvi Mazel, ancien ambassadeur d’Israël à Stockholm. «Mais je pense qu’elle fera mieux de jouer avec ses petits-enfants que de gérer la politique étrangère de la Suède. Elle était anti-Israël et a accusé Israël de tant de péchés, y compris le fait que nous étions presque derrière l’attaque de l’Etat islamique en France. »

En novembre 2015, après que les attentats à Paris aient tué 130 personnes, Wallström a déclaré que «pour contrer la radicalisation, nous devons étudier la situation au Moyen-Orient, où les Palestiniens n’ont pas d’avenir: Ils peuvent soit accepter une situation désespérée, soit recourir à la violence. »

Une sortie qui avait provoqué une réaction furieuse du ministère des Affaires étrangères israélien. Emmanuel Nahshon, porte-parole de l’époque, avait déclaré: « La ministre suédoise des Affaires étrangères est systématiquement partiale et hostile envers Israël lorsqu’elle souligne le lien qui existe entre les attentats de Paris et les difficultés entre Israël et les Palestiniens. Toute personne impliquée dans une tentative désespérée de créer un lien entre les attaques de l’islam radical le conflit isralo-Palestiniens se trompe, et trompe son peuple et l’opinion publique internationale ».

Margot Wallström, une habituée de la critique envers Israël

Ce n’était pas la première fois que Wallström – et le gouvernement social-démocrate qu’elle représentait – manifestait son dédain envers Israël.

Le premier acte du gouvernement lorsqu’il a pris le pouvoir en octobre 2014 a été de reconnaître la Palestine comme État, le premier État de l’UE à l’avoir fait (Chypre, Malte et six États d’Europe centrale et orientale l’ont fait avant de rejoindre l’UE).

En conséquence, le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Avigdor Liberman, a clairement fait savoir que ni lui ni les autres hauts responsables du gouvernement ne la rencontreraient lors de sa visite en Israël en janvier 2015 pour participer à une cérémonie commémorative en l’honneur du diplomate suédois Raoul Wallenberg. Elle a annulé sa visite et ne s’est jamais rendue à Jérusalem en tant que haut diplomate suédois, bien qu’en 2016 elle se soit rendue à Ramallah.

Plus tard cette même année, elle s’offusqua et accusa Israël de procéder à des exécutions extrajudiciaires et d’employer une force disproportionnée en réponse à une vague d’attaques à l’arme blanche perpétrées par des Palestiniens.

Le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem avait réagi à cette accusation en la qualifiant de « scandaleuse, délirante, grossière et détachée de la réalité ».

Espérer un changement à Stockholm

Tsvi Mazel, en poste à Stockholm de 2002 à 2004, a déclaré qu’Israël espérait que la démission de Wallström conduirait à un changement de politique étrangère envers Israël.

« Il est grand temps », a-t-il déclaré, soulignant que Wallström était le disciple du Premier ministre assassiné Olof Palme, très critique à l’égard des États-Unis et d’Israël, et qui prônait les mouvements de libération du tiers monde.

« Elle faisait partie d’une politique anti-israélienne agressive que nous ne comprenons pas vraiment », a-t-il déclaré. «Espérons qu’il y aura maintenant le début d’une politique différente vis-à-vis d’Israël – si de nouvelles personnes arrivent, nous pouvons espérer un changement de politique. Le problème est que cela fait partie de la politique social-démocrate [de la Suède] à l’égard d’Israël. Mais nous, les Juifs, espérons toujours que cela ira mieux à l’avenir. ”