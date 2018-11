Sans doute craint-elle de trop ternir l’image qu’elle a d’elle-même, celle d’une terre d’accueil, la première à avoir brandi dans la ferveur révolutionnaire les drapeaux de la Liberté, de l’Egalité et de de la Fraternité pour tous. Ainsi, plus de 7 décennies après la Libération, la simple évocation de Philippe Pétain et du gouvernement de […] Lire la suite sur lphinfo.com