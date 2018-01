Marathon diplomatique. La liste des rencontres de Netanyahou à Davos.

Le Premier ministre israélien s’est envolé pour la Suisse où il participera au Forum économique annuel de Davos. En dehors des colloques et conférences, il aura l’occasion de s’entretenir en privé avec de nombreux dirigeants politiques ou économiques étrangers, parmi eux la chancelière allemande Angela Merkel, la cheffe du gouvernement britannique Theresa May, le président français Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie ainsi que les dirigeants grec Alexis Tsipras, argentin Mauricio Macri, azéri Ilham Aliyev, colombien Jiuan Manual Santos, et néerlandais Mark Rutte. Lire la suite sur israelvalley.com