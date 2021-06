Mansour Abbas expose sans gêne sa stratégie à long terme

Fort de la position d’arbitre qui lui a été très généreusement accordée (dans les deux sens du terme), Mansour Abbas peut sans crainte dévoiler les étapes ultérieures de sa stratégie. Le président du parti islamique Ra’am a indiqué que « ses acquis lors des négociations pour les accords de coalition, et notamment les budgets considérables qu’il a réussi à obtenir ne seront que le point de départ et non pas le point final ».Lire la suite sur lphinfo.com