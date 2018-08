Manque d’infirmières: le ministère de l’Intégration et de l’Alya tente de régler la question

Les hôpitaux et dispensaires manquent d’infirmières et paradoxalement, les infirmières immigrantes doivent effectuer un parcours du combattant pour faire reconnaître leur diplôme ou être intégrées dans le système. Le ministère de l’Intégration et de l’Alya et le département d’Infirmerie au sein du ministère de la Santé ont joint leurs efforts pour accélérer les procédures d’intégration […] Lire la suite sur lphinfo.com