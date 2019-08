Manœuvres navales franco-israéliennes en Méditerranée.

Ce mois d’août, des frégates américaines, françaises, grecques et israéliennes s’étaient réunies dans le port de Haïfa (nord) pour le plus important exercice naval international jamais dirigé par la marine israélienne à partir d’un scénario selon lequel un séisme en Israël fauche des milliers de vie, pulvérisant des maisons et plongeant le Moyen-Orient dans le chaos, comme lors du séisme à Haïti en 2010 qui a servi de modèle à ces exercices, les frégates jouent un rôle clé pour acheminer de l’aide et secourir des blessés.Lire la suite sur israelvalley.com