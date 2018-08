Manifs et cris autour de la Loi Etat-nation du peuple juif votée par la Knesset.

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié dimanche l’existence de la Loi Etat-nation du peuple juif votée par la Knesset, le parlement israélien, après les images d’Arabes israéliens brandissant des drapeaux palestiniens en plein cœur de Tel-Aviv et scandant “Avec notre sang nous te sauverons Palestine”.

“Hier soir, nous avons reçu des preuves irréfutables de l’existence de mouvements souhaitant la disparition de l’Etat d’Israël et de l’importance de la Loi de l’Etat-nation. Des drapeaux palestiniens ont été agités en plein coeur de Tel Aviv et le slogan suivant a été scandé: “C’est avec le sang et le feu que nous rachèterons la Palestine”. De nombreux manifestants souhaitent annuler la Loi du Retour, abolir l’hymne national, replier notre drapeau, et supprimer Israël en tant qu’Etat-nation du Peuple juif”, a accusé le dirigeant israélien dans une vidéo diffusé sur les réseaux sociaux.Lire la suite sur israelvalley.com