Manifestation pro-kurde à Jérusalem

Une centaine de personnes se sont réunies samedi soir au Square de Paris à Jérusalem pour dénoncer les massacres commis par l’armée turque et exprimer leur solidarité avec le peuple kurde. Cette manifestation réunissait des personnes venues de divers milieux: juifs et chrétiens, religieux et laïcs, jeunes et anciens, gauche et droite. Ils répondaient à un appel lancé sur Facebook. Parmi les manifestants également, des Kurdes qui ont diffusé des images en direct sur les réseaux sociaux de leurs amis et proches en Syrie.Lire la suite sur lphinfo.com