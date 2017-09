Manifestation pour les droits des animaux à Tel Aviv hier soir

Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi soir à Tel Aviv, ils ont marché du Gan Meïr, près de la rue King Georges jusque sur la place Itshak Rabin pour faire valoir les droits des animaux.

Les manifestants ont protesté entre autres pour que cesse le transport des animaux vivants, contre la vente de fourrure en Israël, et pour une meilleure stérilisation des chats et des chiens ou encore pour des peines plus sévères pour les agresseurs d’animaux. Des militants du monde entier se joint à la manif. Le slogan « C’est entre nos mains » était brandi par les manifestants.