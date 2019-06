Manifestation anti-Israël: « Nous voulons tout, pas deux États ! »

Un rassemblement à l’occasion de la Journée d’Al-Quds s’est tenu à Times Square, New York, le 31 mai 2019. L’activiste Nate Chase du World Workers Party a déclaré qu’Israël n’avait jamais existé et n’existerait jamais et a qualifié « l’entité sioniste » de « marionnette raciste » de l’impérialisme américain. Il a scandé : « Nous ne voulons pas d’une [solution] à deux États ! Nous voulons tout ! » Par MEMRI

Durant la manifestation, Rokeya Begum, du mouvement pro-palestinien Within Our Lifetime, a scandé des slogans tels que : « Mondialisez l’Intifada ! » et « Ecrasez l’Etat sioniste colonisateur ! »

Joe Catron, du réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens Samidoun, a pour sa part lancé : « Une seule solution : Intifada ! Révolution ! » L’organisateur de la manifestation a renchéri : « Netanyahou, que dis-tu ? Combien d’enfants as-tu tués aujourd’hui ? »

Extraits :

Nate Chase : Nous ne voulons pas de deux États !

Foule : Nous ne voulons pas de deux États !

Nate Chase : Nous voulons [les frontières de 19]48 !

Foule : Nous voulons [les frontières de 19]48 !

Nate Chase : Nous ne voulons pas de deux États !

Foule : Nous ne voulons pas de deux États !

Nate Chase : Nous voulons tout !

Foule : Nous voulons tout ! […]

Nate Chase : Parce que chaque centimètre – du fleuve à la mer – est la Palestine ! […] Israël n’existe pas ! Il n’a jamais existé, n’existe pas et n’existera jamais ! Il n’y a que la Palestine ! […]

Nous nous trouvons ici aujourd’hui, en cette Journée d’Al-Quds, pour célébrer la résistance héroïque du peuple palestinien, qui résiste à la machine de guerre la plus puissante créée dans l’histoire de l’humanité ! […] Les impérialistes américains et leur marionnette raciste, l’entité sioniste connue sous le nom d’Israël, ont lancé tout ce qu’ils pouvaient sur le peuple palestinien, et pourtant ils résistent ! […]

Rokeya Begum : Mondialisez l’Intifada !

Foule : Mondialisez l’Intifada !

Rokeya Begum : De New York à Gaza !

Foule : De New York à Gaza ! […]

Leader de la manifestation non identifié : Je vais dire : « Netanyahou, que dis-tu ? » et vous allez répondre : « Combien d’enfants as-tu tués aujourd’hui ? »…. Netanyahou, que dis-tu ?

Foule : Combien d’enfants as-tu tués aujourd’hui ? […]

Joe Catron : Une seule solution !

Foule : Intifada ! Révolution !

Joe Catron : Une seule solution !

Foule : Intifada ! Révolution ! […]

Rokeya Begum : 1, 2, 3, 4 !

Foule : 1, 2, 3, 4 !

Rokeya Begum : A bas l’occupation !

Foule : A bas l’occupation !

Rokeya Begum : 5, 6, 7, 8 !

Foule : 5, 6, 7, 8 !

Rokeya Begum : Brisez l’Etat sioniste colonialiste !

Foule : Brisez l’Etat sioniste colonialiste !

