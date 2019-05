Malveillance universitaire : les musulmans modérés existent-ils ? Par Daniel Pipes

Saviez-vous qu’en réalité, la guerre contre le terrorisme « est une guerre pour les ressources naturelles et que le terrorisme a peu de chose à voir là-dedans » ?

C’est ce qu’affirme John Maszka dans son livre intitulé Washington’s Dark Secret : The Real Truth About Terrorism and Islamic Extremism (Potomac, 2018 [Le terrible secret de Washington : la pure vérité à propos du terrorisme et de l’extrémisme islamique]). On en trouve le condensé dans le mot de l’éditeur. Si vous vous demandez comment ce « Chercheur en Terrorisme » (les majuscules sont de lui), professeur de relations internationales à l’École supérieure de technologie d’Abou Dhabi, a pu sortir une thèse aussi invraisemblable, il se peut que vous vouliez vous plonger dans la lecture du livre.Lire la suite sur lphinfo.com