Malgré tout, merci pour cette année « Zoom » si particulière. Par Sivan Rahav Méir

Nous devrions peut-être réciter la bénédiction « qui nous a fait vivre, nous a maintenus et nous a permis d’atteindre ce jour », en cette fin d’année scolaire. Isolement, mise en confinement, capsules, zoom- tout ce nouveau vocabulaire n’était pas au programme d’enseignement le 1er septembre dernier.

C’est comme si chacun devait recevoir maintenant un diplôme honorifique.

Des millions de parents qui ont essayé du mieux qu’ils pouvaient, qui ont été mis en échec et se sont mis en colère, et ont essayé à nouveau.



Des millions d’enfants et de jeunes, dont la matière principale apprise cette année, était la souplesse et l’adaptation, ainsi que la solidarité et responsabilité réciproque. Des centaines de milliers de jardinières d’enfants, d’enseignants et de directeurs, (qui sont eux-mêmes parents) qui ont été énergiques et ont renouvelé, appris, enseigné et tout cela en même temps. Et tellement de gens derrière les coulisses- les secrétaires, coordinateurs, moniteurs à l’écoute et enseignants de loin.



Cette photo (ci-dessus)a été prise par le rabbin Avinoam Mark. Il est professeur principal à l’école « Reém » de Jérusalem. Au mois de mars, nous craignions des films bien plus noirs et médiocres, et maintenant sur le mur de sa classe sont accrochés plus de 500 certificats de santé, signés par les parents.

Quand les élèves sont revenus étudier, il a demandé à chaque enfant d’accrocher son certificat chaque matin, afin que « les murs puissent dire merci ! » Au lieu de la fête de fin d’année, il a envoyé cette photo : plus de 500 merci pour tous les jours où les enfants se sont réveillés en bonne santé, ont pu se rendre à l’école et apprendre.

Sivan Rahav Meir est une journaliste de renom au sein de la 12e chaîne de télévision israélienne. Chaque jour, elle offre un petit enseignement de Torah qui est diffusé un peu partout dans le monde dans une dizaine de langues.



Bonnes vacances dans la santé et la joie.