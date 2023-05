Le Rav Léo Dee, le mari et père de Lucy, Maya et Rina, z’l, qui ont été assassinés par des terroristes dans la vallée du Jourdain le 7 avril dernier, a annoncé qu’il maintenait sa plainte contre CNN.

Cette procédure judiciaire a été entamée après que Christiane Amanpour, une des présentatrices vedettes de la chaine a déclaré que Lucy, Maya et Rina ont été »tuées lors d’une fusillade », le 10 avril. Lire la suite sur lphinfo.com