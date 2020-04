Mais qui est ce juif orthodoxe nommé par le Sénat américain ?

Le Sénat américain a confirmé mardi par consentement unanime la nomination de Mitchell (Moyshe) Silk au poste de secrétaire adjoint du Trésor pour les marchés internationaux. Silk est le premier juif orthodoxe à être nommé à un tel poste.

Mitchell (Moyshe) Silk supervise désormais le financement international de l’énergie et des infrastructures, les marchés financiers mondiaux et le commerce international. Expert juridique, Silk est l’auteur de plusieurs livres sur les pratiques commerciales de la Chine. Il a auparavant été pendant deux ans, secrétaire adjoint aux affaires internationales au département américain du Trésor. Il a également été secrétaire adjoint par intérim.

Il parle couramment deux dialectes chinois depuis son adolescence et a travaillé dans un restaurant chinois après l’école. Il a passé de nombreuses années à étudier le chinois aux États-Unis et à l’étranger. Tout d’abord, Silk a fréquenté la National Taiwan Normal University. Plus tard, il a étudié à la Georgetown University School of Foreign Service, où il a obtenu un certificat en études asiatiques. Il est également titulaire d’un certificat d’études avancées en droit de l’Université de Pékin et d’un diplôme de Juris Doctor de la faculté de droit de l’Université du Maryland.

Président d’Agudath Israel of America

Pendant qu’il travaillait dans le secteur privé, il a vécu plus d’une décennie à Hong Kong et était associé dans un cabinet d’avocats. Jusqu’à ce qu’il soit nommé sous-secrétaire adjoint aux affaires internationales en 2017, il a été pendant 12 ans président d’Agudath Israel of America Pro Bono Legal Services LLC.

« La fierté de la propmotion de Moyshe (Mitchell) Silk s’étend bien au-delà de Boro Park », a tweeté AD Motzen, directeur national des relations avec l’État pour l’Agudath Israel of America. «En tant que président d’Agudath Israel of America Pro Bono Legal Services pendant plus d’une douzaine d’années, il a dirigé un réseau de centaines d’avocats, aidé des milliers de personnes avec un large éventail de problèmes.»