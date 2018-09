Mahmoud Abbas l’affirme : “La France étudie de plus en plus la possibilité de reconnaître l’État palestinien”

Le chef de l’entité terroriste “Autorité palestinienne”, Mahmoud Abbas, a affirmé vendredi que la France étudiait de plus en plus la possibilité de reconnaître un État palestinien, rapporte le Times of Israel.

“Les Français se soucient certainement beaucoup de cette question”, a déclaré M. Abbas à la presse à l’issue d’une rencontre à l’Élysée avec le président Macron, évoquant la possibilité que la France reconnaisse un État palestinien. “Ils l’étudient de plus en plus”, a-t-il assuré. Lire la suite sur lemondejuif.info