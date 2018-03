Mahmoud Abbas: «Je n’ai pas l’intention de mourir en traître »

Sans faire de mauvais esprit et sans mauvaise augure, en parallèle, de hauts responsables palestinien affirment que la santé du président de l’Autorité Palestinienne se détériore, l’un d’entre eux aurait même déclaré au journal israélien Maariv que Mahmoud Abbas souffrait d’épuisement et qu’il serait en proie à de fortes pression psychologiques et physiques. Toujours est-il que la semaine dernière, pour exprimer sa vive opposition au plan de paix israélo-palestinien de Donald Trump, Mahmoud Abbas, aurait déclaré aux membres du Fatah, qu’il n’avait pas l’intention « de mourir en traître ». Lire la suite sur tel-avivre.com