Mahmoud Abbas est à Bruxelles pour exhorter l’Union Européenne à reconnaitre un Etat palestinien de manière unilatérale

Le leader palestinien rencontrera à la mi-journée la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini et les 28 ministres des Affaires étrangère en marge d’une réunion mensuelle ministérielle de l’UE qui devrait outre le conflit israélo-palestinien évoquer aussi l’Iran, après la remise en cause par Donald Trump de l’accord nucléaire. Ayant officiellement tourné le dos aux Etats-Unis, Abbas est à Bruxelles pour chercher, une fois de plus, le soutien de l’Union Européenne dans sa quête unilatérale d’un Etat palestinien.Lire la suite sur tel-avivre.com