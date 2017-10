Mahmoud Abbas à un média arabe : “Les auteurs d’attaques contre les Israéliens sont les soldats de notre nation”

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a réitéré son soutien aux terroristes palestiniens capturés ou abattus par les forces israéliennes de sécurité.

“Israël incite les États-Unis à voir les prisonniers et les martyrs palestiniens comme des terroristes. Ce sont les soldats et les fils de notre nation … et ils sont les martyrs du peuple palestinien. Et depuis 1965, nous leur avons fourni [et à leurs familles] des allocations”, a déclaré le dirigeant palestinien au journal arabophone Al-Quds Al-Arabi.

“Israël et les États-Unis affirment que cela soutient le terrorisme … Je ne vais pas revenir sur cette question. Les familles des martyrs continueront à recevoir pleinement leurs indemnités”, a-t-il assuré.