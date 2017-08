Mahmoud Abbas à Donald Trump: « je n’arrêterai jamais de financer le terrorisme »

Mahmoud Abbas, le chef de l’Autorité Palestinienne aurait déclaré à Jared Kushner, il y a quelques jours lors d’une réunion à Ramallah qu’il préférerait perdre son poste plutôt que d’arrêter de verser des salaires aux terroristes emprisonnés et à leurs familles.

Dans le cadre de la reprise des pourparlers de paix entre Israël et l’Autorité palestinienne, jeudi dernier, le gendre et conseiller principal du président Trump, Jared Kushner accompagné de l’envoyé spécial au moyen orient, Jason Greenblatt ont rencontré pendant trois heures, le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas qui aurait refusé explicitement de stopper le versement des salaires aux terroristes et à leur famille, a déclaré le journaliste israélien Gal Berger.