Magnifique geste de solidarité : une association juive offre deux tonnes de mandarines israéliennes aux Restos du cœur

L’association caritative juive lyonnaise B’nai B’rith a fait don de deux tonnes de mandarines à l’antenne des Restos du cœur de Vénissieux, rapporte Le Progrès.

“Les fruits proviennent d’Israël, et arrivent dans l’Est lyonnais en plein débat acharné autour du boycott des produits de l’Etat Hébreu, un mode d’action défendu par plusieurs organisations pour protester contre la situation dans les territoires occupés. B’nai B’rith assure qu’il s’agit “d’une action de bienfaisance” et que sa démarche n’a rien de politique. Quant aux responsables locaux des Restos, où sont inscrits plus de 850 familles. Ils sont ravis de recevoir une telle quantité de produits frais”, explique le journal régional français. Lire la suite sur lemondejuif.info