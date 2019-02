Madona va empocher un peu plus d’un million de dollars pour chanter 2 chansons à Tel Aviv pour l’Eurovision

Madonna chantera au concours de l’Eurovision 2019, qui se tiendra à Tel Aviv en mai prochain. Et son cachet est indécent, plus d’un million de dollars pour deux chansons, une somme financée par Sylvan Adams, un philanthrope milliardaire israélo-canadien âgé de 59 ans qui a fait son Aliyah en 2015 et qui pense que l’événement aura un retentissement encore plus fort avec la venue de la diva à Tel Aviv….Lire la suite sur tel-avivre.com