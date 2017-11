Made in Israël : Nettoyer vos toilettes automatiquement en 90 s

Plus besoin de se salir les mains, c’est la version israélienne mains-libres des toilettes ! Après tout, si les aspirateurs robots nous aident à la maison, il n’y a pas de raisons pour que le petit coin ne se modernise également.

Sa brosse robotique nettoie et désinfecte la cuvette. Elle se range ensuite bien gentiment. En effet, le robot SpinX est installé à l’intérieur d’un couvercle qui se monte sur la lunette. Voilà qui lui permet de s’auto-sécher avec de l’air comprimé provenant de deux séchoirs. Il suffit de le recharger de temps à autre (batterie amovible) et de mettre le parfum que vous préférez pour assainir les toilettes. Pas du Chanel 5, mais des billes adaptées au produit.

Chaque siège est conçu pour résister à jusqu’à 150 kilos et s’adapter à 98% des cuvettes. SpinX est un projet israélien de crowdfunding qui tente de récolter 50 000 dollars via Kickstarter. En les aidant, il sera possible d’en profiter pour 198 dollars, avec une livraison prévue pour le mois de juin 2018. D’ici là, pas question de délaisser le Canard WC et la brosse.