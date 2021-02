Made in Israël: Le climatiseur maison qui tue les virus

Le «brevet du millénaire» de Tadiran utilise le peroxyde d’hydrogène pour tuer 99,999% des virus, germes et bactéries dans les espaces clos.

Le fabricant israélien de climatiseurs Tadiran vient de présenter Air Care 02, une technologie unique brevetée au niveau international qui élimine 99,999% des virus, germes et bactéries des environnements intérieurs.

La première technologie en son genre de Tadiran, basée sur le peroxyde d’hydrogène, est en cours d’installation dans sa série Sense Inverter de mini-climatiseurs centraux disponibles en Israël. Plusieurs entreprises mondiales de climatisation sont en négociation avec Tadiran pour intégrer Air Care 02.

La société, âgée de 60 ans, a commencé la recherche et le développement pour Air Care 02 il y a trois ans, bien avant la pandémie de Covid-19. Mais le moment de sa sortie ne pourrait pas être meilleur. «Le besoin technologique de purifier et de désinfecter l’air a considérablement augmenté ces temps-ci, en raison des changements qui ont eu lieu au cours de l’année écoulée concernant la nécessité de rester dans des espaces clos et l’utilisation accrue de climatiseurs en conséquence», a déclaré Moshe Mamrud, PDG de Tadiran.

Comment ça marche ?

«Des recherches menées par l’Organisation mondiale de la santé ont révélé que notre environnement domestique est cinq fois plus pollué que l’environnement extérieur – ce qui cause des infections parmi des millions de personnes dans le monde. Il y a plusieurs années, nous avons décidé de devenir le leader dans le domaine du traitement de l’air et de la production d’une maison remplie d’air sain.

Air Care 02 convertit une partie de l’humidité de l’air en petites quantités de molécules de peroxyde d’hydrogène – suffisamment pour tuer efficacement les virus, les bactéries et les moisissures, comme prouvé dans un laboratoire approuvé par la FDA aux États-Unis, mais 100 fois moins que la quantité autorisée par loi.

Les sous-produits de l’ammoniac et de l’ozone sont biodégradables et finissent par disparaître de l’environnement. Le mécanisme d’auto-nettoyage du produit minimise la maintenance requise et garantit que la poussière ne nuira pas à son efficacité.

Les produits Tadiran sont fabriqués en Israël et vendus dans le monde entier.

SOURCE : Israel21c