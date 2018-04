Macron reconnaît que la France a financé des groupes terroristes islamistes : il ferme toujours les yeux sur le financement par la France du terrorisme palestinien

Le président français Emmanuel Macron a reconnu vendredi que la France, entre autre, a financé par le passé, “y compris parfois dans des années récentes”, des groupes terroristes.

“Les responsabilités sont largement partagées et je ne veux ici stigmatiser personne parce que je crois que la force de cette réunion c’est d’être tous rassemblés mais regardons les choses en face y compris parfois dans des années récentes, nous avons pensé que c’était une bonne idée de financer tel ou tel groupe pour essayer de contrebalancer l’influence de telle puissance, de telle sensibilité religieuse, de telle puissance régionale et nous avons été parfois collectivement des apprentis-sorciers soit par naïveté, soit par conviction, le résultat a été le même. Beaucoup trop de pays ont nourri des mouvements directement terroristes ou liés au terrorisme pensant défendre leur intérêt propre dans la région ou pensant contrecarrer les intérêts d’une puissance hostile, c’est cela ce qui a été fait”, a-t-il déclaré lors de son discours de clôture à la conférence contre le financement du Terrorisme “No Money For Terror”.Lire la suite sur lemondejuif.info