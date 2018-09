Macron : “Les décisions pro-Israël de Trump sont dangereuses pour la sécurité de tous”

Le président français Emmanuel Macron a fustigé vendredi la “colonisation israélienne” et les “décisions dangereuses” pro-israéliennes du président américain Donald Trump.

“Le Président de la République a réitéré le plein engagement de la France pour renouer le fil du dialogue entre Palestiniens et Israéliens et confirmé au Président Abbas la volonté de la France de se mobiliser sur le terrain diplomatique pour faire évoluer une situation qui n’est plus tenable. Le Président Macron a rappelé à Mahmoud Abbas qu’il n’y avait pas pour la France d’autre solution que celle des deux Etats. Les paramètres internationaux tels que définis collectivement doivent rester notre boussole”, a indiqué l’Élysée dans un communiqué à l’issue d’une réunion entre le dirigeant français et son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Lire la suite sur lemondejuif.info