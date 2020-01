Macron à l’église Sainte-Anne: Clarifications de Meyer Habib

Afin de dissiper tout malentendu par rapport à l’épisode de l’Église Sainte-Anne dans la Vieille ville de Jérusalem, quelques clarifications. (Paru sur la page Facebook de Meyer Habib).

L’incident est dû à un problème de communication. Le président Macron n’était pas au courant des arrangements préalables conclus entre services de sécurité français et israélien et a décidé que les policiers israéliens ne pénétreraient pas dans cette enceinte française. Dont acte.

Pour rappel, comme le monastère d’Abou Gosh ou le cloître de l’Éléona, l’église Sainte-Anne appartient à ce qu’on appelle le domaine national français en Terre sainte. A la différence notoire du Tombeau des Rois, il n’existe aucun débat ou litige à ce sujet.

L’épisode n’est pas comparable à l’esclandre de Jacques Chirac en 96. Ce que je retiens, c’est qu’à sa sortie, le Président a eu un échange amical et donné chaleureusement accolade aux officiers israéliens. L’incident est clos. Je rappelle – et c’est bien là encore une fois l’essentiel – que peu après il s’est rendu au Kotel, une première pour un président de la Cinquième République. (…)

Première historique au Kotel

Le président a effectué un tour de plusieurs heures dans la Vieille ville de Jérusalem, visitant longuement les différents quartiers avant notre déjeuner à l’Église Sainte-Anne avec les pères blancs autour de la thématique des Chrétiens d’orient.

Non prévu dans le programme initial, après le Saint-Sépulcre et la Mosquée Al-Aqsa sur le Mont du Temple, Emmanuel Macron a décidé de se rendre au Kotel, une première historique pour un président français, et ce malgré les réticences de beaucoup. C’est bien là l’essentiel! (…)