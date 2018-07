Le State Department américain établit et publie chaque année un classement mondial de la lutte contre le trafic d’êtres humains, une pratique scandaleuse qui prend plusieurs formes: prostitution, esclavage moderne ou travail forcé, mendicité forcée, prélèvements d’organes non consentis, criminalités diverses forcées etc. Tous les pays du monde sont classés en trois groupes, et ceux […]Lire la suite sur lphinfo.com