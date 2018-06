Lutte contre le terrorisme et Coopération France-Israël. 450 détenus libérés.

Le garde des Sceaux Nicole Belloubet a fait savoir que d’ici fin 2019, 450 détenus condamnés pour terrorisme, quitteraient leurs établissements carcéraux. Il est clair que dans ce cadre la forte coopération (ultra-confidentielle) dans la lutte contre le terrorisme islamique, qui existe déjà, du Mossad et des services Français va encore s’accélérer. la doctrine d’Israël prononcée par son Premier Ministre : « Israël a été et continuera à être le fer de lance du combat contre le terrorisme mondial, et nous continuerons d’agir avec détermination et par différents moyens pour nous défendre contre les agressions, contre le terrorisme de l’Iran et contre le terrorisme en général. Aucun pays n’est immunisé contre le terrorisme extrémiste islamique. La solution doit être commune, sans hésitation. »Lire la suite sur israelvalley.com