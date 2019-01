Lutte contre le gaspillage de l’argent public et glorification du terrorisme palestinien : l’avocat Goldnadel appelle à l’arrêt des subventions publiques accordées à la CNCDH

L’avocat Gilles-William Goldnadel a appelé lundi à l’arrêt des subventions publiques accordées à des associations ou des institutions étatiques qui diffusent une vision du monde ne servant pas l’intérêt général, et idéologiquement orientés.

“À l’heure des redditions de comptes publics et de la traque de la gabegie d’État, il est peut-être temps de grandement débattre de l’intérêt de subventionner des institutions étatiques, gouvernementales ou des associations militantes dont l’utilité ne saute pas aux yeux quand elles ne sont pas grandement nocives. Toutes ont en commun de véhiculer peu ou prou la même idéologie qui, sous le masque de la modernité et de la générosité, contribue puissamment à restreindre notre liberté de penser et d’exprimer”, explique t-il dans sa chronique hebdomadaire au Figaro. Lire la suite sur lemondejuif.info