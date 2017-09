Manuel Valls a déclaré lundi lors du sommet mondial de la lutte antiterroriste qui se tient pendant 4 jours à Herzliya : « C’est le même combat que nous menons à Paris, à Bruxelles, à Barcelone et à Tel Aviv ou Jérusalem » ou encore « Nous devons être conscients, nous, européens, que ca n’est pas seulement le problème d’Israël, et les responsables israéliens insistent là dessus et ils ont raison, les ambitions stratégiques de l’Iran dans la région ne concernent pas seulement Israël, cela nous concerne tous et nous devons nous préoccuper de cette volonté iranienne de détruire Israël. C’est l’équilibre du Monde qui est menacé ».

Pourquoi n’a t-il pas été aussi clair à Paris lorsqu’il était chef du gouvernement français….?