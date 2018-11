L’USS Truman fonce sur les eaux de Syrie face aux navires russes©

Le USS Harry Truman, doté d’une force de frappe de 5 navires de guerre à missiles guidés, était en route dimanche 18 novembre pour se rendre au large des côtes syriennes. Ils sont entrés en Méditerranée le vendredi 16 novembre, juste au moment où la flotte russe du Moyen-Orient a mis fin à une série d’exercices de recherche et de destruction visant des sous-marins et des navires de guerre ennemis. Ils étaient dirigés par l’ amiral Makarov et l’ amiral Essen , deux frégates de missiles guidés de l’armée russe, armés de missiles de croisière navire-côte Kalibr-NK. Les hélicoptères de l’armée de l’air russe ont pris part aux exercices. À la fin de la semaine, il y avait 8 navires de guerre russes dans l’est de la Méditerranée.

À bord du Truman se trouvent 9 escadrons de chasseurs-bombardiers. Sa force de frappe se compose d’un croiseur à missiles guidés, le Normandie et de quatre destroyers de missiles guidés USS Arleigh Burk , USS Forrest Sherman , USS Bulkeley et USS Farragut.Lire la suite sur jforum.fr