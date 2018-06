L’UNRWA (L’Agence d’aide aux « réfugiés palestiniens ») au bord du gouffre financier

Ce lundi 25 juin, se tient à New York une conférence des donateurs de l’UNRWA, entendez l’Office de Secours des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dont le chef, Pierre Krähenbüh, vient de lancer un appel aux dons: « Il faut trouver encore 250 millions de dollars pour pouvoir préserver l’aide d’urgence aux réfugiés palestiniens au second semestre ». Et pour cause, cette année les Etats-Unis ne verseront que 60 millions de dollars à l’UNRWA contre 360 millions l’an dernier, une sanction attendue depuis longtemps contre une organisation onusienne partisane pro-palestinienne et surtout anti-israélienne…Lire la suite sur tel-avivre.com