L’Union européenne veut aider les Palestiniens à s’installer sur les territoires C de Judée-Samarie

Un document confidentiel émanant des autorités européennes à Jérusalem Est, a été dévoilé ce soir sur la chaine 13.

On y trouve la confirmation de l’implication européenne dans l’installation sauvage palestinienne sur les territoires C de Judée-Samarie. Plus encore, on peut y lire des consignes très claires pour aider les Palestiniens à grignoter toujours plus de terrain.Lire la suite sur lphinfo.com