L’UE apporte son soutien aux terroristes palestiniens : “La peine de mort est incompatible avec la dignité humaine”

L’Union européenne (UE) a condamné mercredi l’adoption en première lecture par la Knesset, le parlement israélien, d’un projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes.

“La peine de mort est incompatible avec la dignité humaine”, peut-on lire dans une déclaration publiée par l’UE. “Elle constitue un traitement inhumain et dégradant, n’a aucun effet dissuasif avéré et permet que les erreurs judiciaires deviennent irréversibles et mortelles”, a ajouté l’instance européenne. Lire la suite sur lemondejuif.info