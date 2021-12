Le loup attrapera-t-il sa victime près de la Mer Morte ?

(Vidéo) Course poursuite entre un loup et un jeune bouquetin appelé aussi dans la région: chèvre des montagnes. Des images rares filmées par un employé israélien de l’Autorité des parcs naturels et des jardins (APNJ) dans la région de la Mer morte.

On n’aperçoit pas tous les jours un loup dans la région d’Ein Guedi qui jouxte la Mer Morte en Israël. Récemment, des enfants avaient par trois fois, été coursés voire mordu par des loups en quête de nourriture. Cette fois, une vidéo fournie par l’Autorité des parcs naturels et des jardins nous montre le l’animal dans son milieu naturel chassant l’une de ses proie favorite: le bouquetin.

Les chèvres des montagnes sont très présentes dans le secteur. Elle constitue une proie de choix pour ses prédateurs. Ces images sont sans doute une première en Israël. Car jamais encore, on avait pu observer un loup chassant de jour.

Le loup est une louve

Selon les spécialistes animaliers, le loup en question serait en fait une louve. La seule raison qui pousserait une louve à chasser de jour, serait le besoin pressant de nourriture. Or la nourriture étant abondante dans la région et les proies nombreuses (rongeurs, serpents et même arbres fruitiers), la raison est à chercher ailleurs.

Matan Bogomolski, l’un des inspecteurs de l’APNJ estime que la louve a mis bas récemment. En bonne mère, elle doit nourrir sa portée. Ses chasses nocturnes n’étant pas suffisantes, elle est contrainte de s’y mettre également en journée. Bogomolski précise que cette vidéo est une démonstration de la fulgurance et de l’intelligence des loups. « Le bouquetin est bien plus habile et rapide que son prédateur. Il pourrait échapper au loup très facilement. Sauf que ce dernier anticipe et finit par attraper sa proie », commente-t-il.