L’Organisation de la coopération islamique apporte son soutien aux terroristes de Jérusalem : « L’OCI salue la résistance héroïque du peuple palestinien à Al-Qods « 

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a apporté mardi son soutien aux terroristes et émeutiers antijuifs palestiniens qui attaquent les forces israéliennes de sécurité sur le Mont du Temple à Jérusalem.

« L’OCI salue la résistance du peuple palestinien à Al-Qods Est occupé et leur opposition héroïque face à quiconque s’avise de prendre pour cible la Mosquée d’Al-Aqsa, dès lors qu’ils constituent l’avant-garde de la défense du caractère sacré de la Mosquée d’Al-Aqsa, au nom de l’ensemble de l’Oummah islamique, et à contrer les desseins colonialistes sionistes qui visent à judaïser la ville d’Al-Qods, à la vider de sa population ; et souligne la nécessité de soutenir les jérusalémites dans leur résistance qui refusent de renoncer à leur terre », a déclaré le groupe pan-islamique dans un communiqué.