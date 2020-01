L’ONU se moque bien de l’endoctrinement des enfants palestiniens

Maltraitance des enfants palestiniens, l’Onu et l’Unicef ferment les yeux alors que des garçons palestiniens sont élevés pour être des « munitions »

Ironiquement, la Cour Pénale Internationale a récemment annoncé qu’elle envisageait d’enquêter sur Israël pour de soi-disant «crimes de guerre», tandis que les vrais criminels – les dirigeants de l’Autorité palestinienne – abusent des enfants, les élevant à tuer et à être tués, sous le nez de nombreuses organisations internationales. Ces mêmes organisations qui se disent préoccupées par le bien-être des enfants. Les exemples sont légions.

« Jérusalem est à nous, notre arme est notre islam et nos munitions sont nos enfants. Et vous, mon fils, vous êtes destinés au martyre. » Qu’est-ce que cela signifie pour un petit garçon d’être des «munitions»?

Telle est la question que le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, l’UNICEF et chaque enfant palestinien devraient poser maintenant que le Fatah de Mahmoud Abbas a déclaré que les garçons palestiniens devraient oublier les jouets, oublier l’enfance et oublier d’avoir un avenir – parce qu’ils ne sont que des «munitions» et destinés pour «martyre».

C’est le message inimaginable que Palestinian Media Watch a découvert dans un conte récité par une jeune fille palestinienne dans une vidéo que le Fatah a publiée sur sa page Facebook officielle.

Où est le cadeau ?

L’histoire commence avec un petit garçon attendant avec enthousiasme un cadeau que sa mère lui a promis pour finir sa nourriture. Cependant, sa mère le choque: au lieu de lui donner un jouet, elle lui tend un fusil. Ce sont les mots épouvantables qui suivent:

«Il a crié fort: ‘O Maman! Maman! Qu’est-ce que c’est? Est-ce le cadeau? ‘

«Elle est venue le chercher, l’a serré dans ses bras et a dit: ‘Mon fils, nous n’avons pas été créés pour le bonheur … Ils sont maudits. Jérusalem est à nous, notre arme est notre islam et nos munitions sont nos enfants. Et toi, mon fils, tu es destiné au martyre. »

Est-ce autre chose que la maltraitance des enfants? Le Fatah utilise le géant des médias sociaux Facebook pour dire à son quart de million d’adeptes palestiniens que Jérusalem est «à eux», que l’islam est «l’arme» et que les garçons palestiniens sont les «munitions». Choquante, cette formule est prononcée par la personne qui devrait être le super-protecteur de l’enfant, un défenseur et une source de sécurité: sa mère.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Après la réaction de peur spontanée et normale du garçon («le garçon s’est plaint, car il est trop jeune pour ces choses»), il rêve qu’une épouse – Jérusalem – l’appelle personnellement pour venir la libérer: «O mon chevalier, libérez-moi des menottes.

Le jeune Palestinien, qui il y a quelques instants ne voulait jouer qu’avec des jouets, sait maintenant que son but dans la vie est de prendre Jérusalem aux Juifs / Israéliens «maudits». Mais comment fera-t-il cela?

La force et le fusil

Son «épouse» fournit la réponse: «Moi, Jérusalem, je vous dis ceci: ‘Ce qui a été pris de force ne sera rendu que par la force.» Le garçon se réveille, comprenant maintenant pourquoi sa mère lui a donné un fusil, et il embrasse immédiatement son destin violent: «Vivre le reste de sa journée en disant: ‘Ce qui a été pris par la force ne sera rendu que par la force’ ‘tout en portant le fusil. »

De manière significative, les réponses à ce message odieux montrent comment l’Autorité palestinienne a totalement tordu l’esprit de sa population adulte.

Ce poème d’une jeune fille a été diffusé pour la première fois sur une station de radio palestinienne privée. L’animatrice de radio était tellement ravie qu’elle a d’abord applaudi puis a salué la petite fille: «Ma chérie, mon amour, bravo! Viens ici pour que je puisse t’embrasser. Je ne peux pas continuer la conversation sans t’embrasser. »

Un impact plus large

Puis, aggravant les dégâts, le mouvement au pouvoir du Fatah au pouvoir a décidé que ce message devrait avoir un impact plus large, et a publié la vidéo du récital de la jeune fille sur Facebook afin que tous les jeunes disciples du Fatah puissent apprendre qu’ils ne sont que de «munitions».

Alors que cette émission était remarquable par son caractère poignant, l’Autorité palestinienne lave le cerveau des enfants palestiniens depuis plus de 20 ans pour aspirer au martyre. Au cours du dernier mois seulement, la télévision officielle de la PA a demandé à plusieurs enfants de réciter des poèmes louant la violence et le martyre dans des programmes pour enfants.

Dans un studio rempli de jeunes enfants, une fille a récité: «Je suis le lionceau palestinien / Le sang des martyrs coule dans mes veines / Je récolte les âmes dans les champs / Les [vierges] aux yeux noirs aspirent à moi / Je porte mes linceuls. »

Une autre jeune fille a raconté: « O ma patrie / Avec du sang, nous avons tissé les linceuls. »

Deux poids deux mesures

Pourquoi n’y a-t-il aucun rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et de l’UNICEF appelant à défendre les enfants palestiniens de leurs dirigeants? Pourquoi aucun des défenseurs autoproclamés des droits de l’homme, tels qu’Amnesty International et Human Rights Watch, ne cherche-t-il à protéger ces enfants, et ne condamne-t-il, n’isole-t-il et ne cherche-t-il à poursuivre l’enfant abusant de l’AP?

Les preuves sont claires dans les centaines, voire les milliers d’exemples documentés par Palestine Media Watch au cours des 20 dernières années – disponibles pour visualisation par toute institution internationale qui décide de prendre au sérieux le bien-être des enfants palestiniens. Les enfants palestiniens ont le droit d’être élevés non pas comme de simples «munitions».

Cet article a été initialement publié sur le site Web du Jerusalem Post en anaglais le 2 janvier 2019.