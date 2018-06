L’ONU envoie 8 tonnes de préservatifs à Gaza (pour les cerfs-volants piégés ?)

L’UNRWA ne peut ignorer à quoi vont servir les 8 tonnes de préservatifs envoyés par ses soins à Gaza… Huit tonnes de préservatifs, ça laisse songeur !

Huit tonnes de préservatifs pour une population totale estimée à 1 816 898 ce lundi 25 juin 2018, (inclus nouveaux nés et centenaires), ça fait beaucoup de « Condom » par reproducteur palestinien patenté !

Huit tonnes de préservatifs tailles XL, ça fait beaucoup même pour un grand nombre d’hommes sans travail, par définition enfermés derrière un mur et dont vous n’avez pas intérêt à mettre la virilité en doute ! Car, tout compte fait…. Huit tonnes de préservatifs, ça représente le total exorbitant de 800 000 unités si l’on prend comme référence le poids du modèle « Texturé Pleasure Me » de la marque Durex annoncé pesant au plus 10 grammes chacun !

Propalestinienne plus que de raison

L’ UNRWA – “ United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”- ne se cache pas d’être propalestinienne. Dans ce cas précis, propalestinienne plus que de raison. Le but de L’UNRWA est clair et net. Elle s’en explique d’ailleurs sans états d’âme sur son blog.

« L’UNRWA fournit assistance, protection et plaide en faveur des 4,7 millions de réfugiés de Palestine répertoriés au Moyen-Orient. Depuis sa création, l’UNRWA a été mandaté pour fournir une aide directe et des programmes de travaux aux réfugiés de Palestine. Aujourd’hui, l’agence maintient des opérations sur cinq terrains – Jordanie, Liban, Syrie et le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est – et emploie près de 30 000 personnes, presque tous des réfugiés. Les services de l’agence comprennent l’éducation, la santé, les secours, l’infrastructure et l’amélioration des camps, les services d’assistance à la communauté, la microfinance et l’intervention d’urgence, notamment en période de conflit armé. »

Cette position n’excuse en rien leur auteur :

Il est proprement inconcevable que l’UNRWA puisse faire pareil envoi, alors que chacun sait qu’il s’agit d’en faire de dangereux ballons incendiaires… Selon le mode d’emploi expliqué par les partisans du Hamas, le préservatif est rempli d’explosifs puis accroché à un cerf-volant qui enflammera un champ israélien de l’autre côté de la barrière.

…. « 800 000 BALLONS INCENDIAIRES »…

Le meilleur moyen pour mettre réellement à feu et à sang encore une fois un peu plus la région… Mettre en danger la vie de paisibles israéliens qui ne demandent que vivre en paix !