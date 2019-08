Londres: un événement israélien annulé suite aux menaces du BDS!

L’organisation israélienne Regavim avait prévu une conférence prochainement à Londres sur le thème des activités illégales de l’Autorité Palestinienne et l’Union européenne dans les zones C de Judée-Samarie. Il s’agissait également de rétablir la vérité sur l’utilisation des ressources naturelles dans ces régions, questions qui font l’objet d’une désinformation totale par la propagande arabe palestinienne. De nombreuses personnes s’étaient inscrites à cet événement, et hormis des Juifs ou des amis d’Israël, il y avait aussi des avocats et des journalistes.Lire la suite sur lphinfo.com