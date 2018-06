Londres : pas de Kaddish pour le Hamas!*©

Dans un de mes articles, publiés par JForum, j’ai parlé des efforts admirables déployés contre les ennemis d’Israël et contre les propagandistes antijuifs par David Collier, un des défenseurs anglais les plus courageux de cet état, qui est également l’auteur de nombre d’études et d’analyses perspicaces – y compris la réfutation détaillée d’un livre farouchement antisioniste qui falsifie l’histoire du conflit (écrite conjointement avec Jonathan Hoffman, également courageux).Lire la suite sur jforum.fr