Londres : L’unité juive de police : « Shomrim ».

Après les nombreuses attaques antisémites à Londres en 2014, la police britannique a bien retenu la leçon. Une unité spéciale et officielle a été créée. Son nom: Shomrim. Le département de police londonien a enrôlé des bénévoles afin d’augmenter la sécurité dans les quartiers juifs de la ville situés au nord-ouest de la capitale.

Formés à patrouiller, les volontaires ont reçu une instruction policière de base leur permettant de repérer des suspects. Ils peuvent les prendre en filature et les arrêter en attendant l’intervention des policiers. Ces policiers juifs bénévoles sont armés de matraque, Shoker électrique, gaz lacrymogène, gilet pare-balle et menottes. Ils patrouillent 24/24H en voiture aux couleurs de la police officielle locale. Enfin, ils tiennent une permanence téléphonique tous les jours de la semaine.

La création de cette unité a été rendue possible grâce à une collaboration étroite des chefs de la communauté et des représentants de la police britannique. Elle présente l’avantage de rassurer les riverains. En même temps, elle soulage les forces de l’ordre et permet de déployer sur le terrain des « gens du cru ». Ces volontaires sont motivés et maîtrisent parfaitement les habitudes, les coutumes de la population qu’ils protègent. En outre, ils parviennent à déceler plus rapidement que des policiers, la moindre anomalie dans les quartiers qu’ils surveillent. « Un win win sur toute la ligne», estime le maire Londres qui a encouragé l’initiative. Quant aux bénévoles, ils sont toujours plus nombreux !