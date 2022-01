Loin de Gaza, les chefs du Hamas palestinien préfèrent mener la belle vie dans les palaces au Qatar

Au moins huit hauts responsables du Hamas et du Jihad islamique palestinien ont quitté la bande de Gaza ces derniers mois pour « s’exiler » dans des hôtels quatre étoiles du Qatar, de Turquie ou du Liban. Bien loin d’une enclave miséreuse qui n’en finit pas de panser ses plaies après les ravages provoqués en mai dernier par les derniers affrontements avec Israël.

L’exemple vient d’en haut. À Gaza, le Hamas continue d’appeler la population palestinienne à tenir bon dans l’adversité et à se préparer à un inévitable prochain round de la « guerre sainte contre l’ennemi sioniste ». Ismaïl Haniyeh, ancien Premier ministre du Hamas, est pourtant parti en septembre du camp de réfugiés d’Al-Shati, dont il est originaire, pour les cieux plus cléments de Doha, la capitale de Qatar. Par la même occasion, il a exfiltré son épouse et ses enfants de Gaza soumis au blocus israélien.

Parmi les autres membres de la nomenklatura islamiste, Khalil al-Hayya, membre du bureau politique et second de Yahya Sinwar, homme fort et l’un des fondateurs de la branche militaire de l’organisation, a lui aussi décidé de partir avec armes et bagages en compagnie de sa famille entre des palaces de Turquie et de Syrie. Sa mission ? « Assurer la liaison avec les pays arabes et musulmans ». Salah al-Bardawil, également membre du bureau politique, s’est octroyé au moins une année sabbatique dans le Golfe. De même, deux figures très connues sur le front médiatique en tant que porte-parole de l’organisation islamique, Sami Abou Zuhi et Taher Al-Nounou, ainsi que Fathi Hamad, ancien ministre de l’Intérieur considéré comme un des leaders de la faction la plus extrémiste de l’organisation, ont choisi de faire un « break » en prenant le large sans fixer la date d’un éventuel retour.

DÉTRESSE DES PALESTINIENS

Les départs concernent aussi la direction du Jihad islamique, un mouvement encore plus radical, concurrent du Hamas et très proche de l’Iran. Deux des cadres de cette organisation ont fait leurs valises pour aller mener la « dolce vita » à Istanbul, Beyrouth ou Bagdad. Sans comparaison avec les conditions de vie de plus en plus dures des deux millions d’habitants de la bande de Gaza, les grands oubliés de l’histoire. La dernière épreuve de force entre le Hamas, le Jihad islamique et Israël en mai n’a fait qu’empirer les choses. Les chiffres illustrent la détresse extrême de la population.

Selon un rapport de l'ONU, pas moins de 56 000 maisons ont été endommagées et 2 100 totalement détruites durant les onze jours de combats contre Israël. La direction du Hamas avait déclenché les affrontements en tirant des roquettes vers Jérusalem afin de dénoncer les projets d'expulsion de Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. En choisissant cette cible, le Hamas a provoqué des représailles israéliennes, sans doute sans en mesurer à l'avance l'ampleur. Les habitations personnelles de la plupart des dirigeants du Hamas ont été rasées.