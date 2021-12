L’officine créée par l’ONU est la pire chose qui soit arrivée aux palestiniens

Les pays donateurs se sont encore réunis à Bruxelles dans l’espoir de lever 800 millions de dollars pour l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pour gérer les camps de réfugiés palestiniens. Mais le financement de l’UNRWA est-il un investissement judicieux pour les pays donateurs ? Et plus important encore, le financement de l’UNRWA est-il bon pour les Palestiniens ? Par Itamar Marcus*

Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles concernant l’UNRWA. Les États-Unis et d’autres exigent que l’UNRWA répare ses manuels scolaires et garantissent que les écoles de l’UNRWA ne cacheront plus les tunnels terroristes. Certes, ces demandes sont valables.

Cependant, ce qui n’est pas abordé, c’est que même si l’UNRWA a réglé tous ces problèmes, l’UNRWA reste probablement l’institution la plus violatrice des droits de l’homme financée par la communauté internationale.

Cette année, les États-Unis ont déjà donné à l’UNRWA 318 millions de dollars, et avant l’administration Trump, les États-Unis étaient le plus grand donateur à l’UNRWA. Pendant les huit années de l’administration Obama, par exemple, les États-Unis ont donné à l’UNRWA plus de 2 milliards de dollars. Qu’ont obtenu les États-Unis en retour de cet investissement?

Le problème fondamental avec l’UNRWA, c’est l’UNRWA lui-même.

Selon l’UNRWA, le nombre de réfugiés est passé de 4,6 à 5,3 millions au cours des années Obama, soit une augmentation de 700 000 réfugiés. Les 2 milliards de dollars. l’investissement des États-Unis n’a pas permis de réhabiliter un seul réfugié. Au lieu de cela, chaque 2 857 $ correspondait à un nouveau réfugié. Lorsque l’on ajoute les milliards de contributions d’autres pays, le gaspillage total est énorme. En outre, le budget de base de l’UNRWA depuis la première année d’Obama est passé de 545 millions de dollars. à 806 millions de dollars. aujourd’hui. L’UNRWA est une pépinière pour les réfugiés de plus en plus nombreux et un puits sans fond pour l’argent international. Le problème fondamental de l’UNRWA ne réside pas dans ses liens avec le terrorisme ; le problème fondamental avec l’UNRWA – c’est l’UNRWA lui-même.

L’histoire de l’UNRWA le montre encore plus clairement. L’UNRWA a été créé en 1949 lorsqu’environ 726 000 Arabes (selon les chiffres de l’ONU) qui avaient été déplacés pendant la guerre d’indépendance d’Israël ont été placés sous la garde de l’UNRWA. Incroyablement, le nombre est passé aujourd’hui à 5 700 000 dans 58 camps. En refusant de réinstaller les réfugiés d’origine, l’UNRWA a intentionnellement transformé un problème limité en une misère permanente, à la fois pour ces réfugiés réels et pour les 5,5 millions de personnes nées réfugiés. Peut-être que la pire chose qui soit arrivée aux Palestiniens a été la création de l’UNRWA. L’UNRWA est la vraie Nakba palestinienne (catastrophe).

Un statut de réfugié imposé aux palestiniens

Cela ne devait pas être ainsi. Quelques mois après la création de l’UNRWA, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été ouvert pour aider tous les autres réfugiés. Le HCR décrit son succès : « Au cours de notre vie (depuis 1950), nous avons aidé plus de 50 millions de réfugiés ! Le contraste est extraordinaire. L’UNHCR a réinstallé des millions de réfugiés au cours de la même période que l’UNRWA n’a pas réinstallé un seul, mais a imposé le statut de réfugié à des millions d’enfants, certains nés il y a déjà 72 ans. Chaque enfant a le droit de naître libre, mais l’UNRWA a bafoué ces droits humains plus de cinq millions de fois. Le financement de l’UNRWA n’est pas seulement un gaspillage de ressources internationales limitées, mais finance une organisation qui est fondamentalement un violeur des droits de l’homme.

Dans un aveu choquant de l’agenda politique derrière l’UNRWA, le ministre du Développement social de l’AP, Ahmed Majdalani, a récemment expliqué au commissaire général de l’UNRWA Philippe Lazzarini comment l’AP voit l’UNRWA dans un article en ligne d’Al-Quds le 27 octobre. « Majdalani a souligné la nécessité de protéger l’UNRWA. non pas en tant qu’institution qui fournit des services aux réfugiés, mais plutôt parce que c’est un symbole politique du droit au retour des réfugiés », lit-on dans l’article.

Les réfugiés éternels

L’UNRWA n’a pas pour but d’aider les réfugiés mais de les préserver en tant que réfugiés servant les objectifs de l’Autorité palestinienne. Le monde a vu un exemple tragique de l’idéologie de l’AP pendant la guerre civile syrienne. Les Palestiniens dans les camps de réfugiés étaient tués et Israël a proposé de les autoriser à entrer dans les zones de l’Autorité palestinienne à condition qu’ils soient retirés des listes de réfugiés de l’ONU. Étonnamment, Mahmoud Abbas a refusé. L’Autorité palestinienne préférait qu’ils soient tués en tant que réfugiés plutôt que de vivre en tant que personnes libres dans les zones de l’Autorité palestinienne. On estime que jusqu’à 4 000 résidents du camp ont été tués pendant les combats.

En tant que priorité internationale suprême, quelque chose doit être fait pour sauver les 5,7 millions de victimes de l’UNRWA, et il existe une solution. L’infrastructure de l’UNRWA doit être fermée et l’administration de tous leurs camps doit être transférée à l’UNHCR – libre des diktats de l’Autorité palestinienne. Le HCR sera chargé de résoudre le problème par opposition à l’UNRWA dont la tâche a été de perpétuer le problème. L’UNHCR se rendra au Liban, en Syrie, en Jordanie et dans les régions de l’Autorité palestinienne avec pour mandat de retirer les chaînes des réfugiés et de leur donner la liberté.

100 000 « réfugiés » de plus chaque année

Le HCR utilisera ses milliards de dollars pour les former, créer des emplois et leur donner un foyer dans les pays où ils sont nés et ont vécu toute leur vie, où ils doivent obtenir la pleine citoyenneté. Les pays qui refusent de réinstaller leurs compatriotes arabes doivent être ostracisés par la communauté internationale et se voir refuser l’aide internationale jusqu’à ce qu’ils soient d’accord. Au lieu d’enchaîner 100 000 nouveaux réfugiés supplémentaires chaque année, des centaines de milliers, voire des millions, peuvent être réinstallés chaque année jusqu’à ce que tous les réfugiés politiques soient libérés.

L’UNRWA en tant que « symbole politique » de l’AP ne correspond pas aux valeurs du monde et ne sert pas les intérêts de ceux qui souffrent dans les prisons de l’UNRWA. Dissoudre l’UNRWA et demander au HCR de réinstaller ces personnes enchaînées est un impératif des droits humains. Si la communauté internationale permet à l’UNRWA de continuer, d’ici 2030, il y aura sept millions de réfugiés, et d’ici 2050 probablement 10 millions ou plus. Chaque jour, 274 autres enfants naissent dans les 58 prisons de l’UNRWA. Chaque année, 100 000 autres enfants sont privés de leur liberté. Il est immoral de permettre à l’UNRWA d’exister ne serait-ce qu’un jour de plus.

*L’auteur est directeur de Palestine Media Watch. Son livre « Deception », co-écrit avec Nan Jacques Zilberdik, a été acclamé par Robert Bernstein, le fondateur de Human Rights Watch, comme « l’un des livres les plus importants que vous manipulez dans votre vie ». Il a été reconnu comme faisant partie des « 100 personnes les plus influentes dans le monde ayant une influence positive sur la vie juive ou l’État d’Israël » par « The Algemeiner ».