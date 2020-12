L’officier américain sonde Israël et les Saoudiens face à l’Iran

Au cours de la visite de deux jours du président des chefs des Etats-Majors conjoints américains, le général Mark Milley en Israël, il s’est entretenu à deux reprises avec le premier ministre Binyamin Netanyahu, a rencontré le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef d’Etat-Major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kohavi, pour discuter de «l’évolution de la situation opérationnelle dans les pays du Moyen-Orient » et a eu des entretiens avec d’autres hauts responsables de l’armée et de la sécurité israélienne.Lire la suite sur jforum.fr